Zaak tramschutter voor moordpoging gevangenisbewaker uitgesteld

In De Schie stak Gökmen T. vorig jaar februari met een zelfgemaakt wapen in op een gevangenisbewaarder . Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Acht maanden later was er opnieuw een incident, waarbij T. agressief werd in de recreatieruimte van de gevangenis. Daarbij werden allerlei spullen vernield. Toen een medewerker de Utrechter tot bedaren probeerde te brengen, gooide de Utrechter met hete vloeistof en verwondde hij de medewerker.