Handen spelen een hoofdrol in voorstelling De Dansers: 'Ze kregen door corona een nieuwe betekenis'

De voorstelling gaat ook over vertrouwen in elkaar. Voor de dansers geldt dat heel letterlijk. Gaandeweg klimt een van hen op een stapel tafels en laat zich achterover eraf vallen, erop vertrouwend dat de overige dansers haar opvangen. Met hun handen. Choreograaf Josephine van Rheenen: "Ik wilde er een stuk over maken omdat ik denk dat vastpakken een super essentiële beweging in het leven is. Een van de eerste dingen die we als kind doen is dingen grijpen. Je handen zijn een manier om je tot de wereld om je heen te verhouden. Vastgrijpen kan intiem zijn, hard, wanhopig, warm, er zit heel veel emotie in handen."