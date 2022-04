Achtstegroepers schrobben monument voor 4 mei: 'Waarom maken grote mensen eigenlijk ruzie om niks?'

Een klasgenoot knikt vanaf de ladder. Tussen het schrobben van de inmiddels wat witter geworden vogel door, zegt ze: "Wij zijn nog best wel jong, tenminste, 12 valt best mee. Maar: we moeten wel nu al aan kleinere kinderen doorgeven dat we echt wel blij moeten zijn met de vrijheid die we hebben. Grote mensen kunnen soms zoveel ruzie maken om niks. Want waarom is er nu écht oorlog in Oekraïne? Ik hoop dat wij dat later als we groot zijn heel anders gaan doen."