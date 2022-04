Komen er nou wel of geen trappen van Moreelsebrug naar perrons Utrecht Centraal? 'Situatie nog altijd ongewis'

UTRECHT - Het blijft toch onduidelijk of er trappen komen van de Moreelsebrug naar de perrons van Utrecht Centraal. Eerder liet de gemeente weten dat er een overeenstemming was bereikt met Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne. Maar in een nieuwe brief naar de raad noemt het college die "privaatrechtelijke situatie" nog altijd "ongewis". Ook schrijft het college dat een rechter het belang van het vastgoedbedrijf waarschijnlijk zwaarder zal meewegen in een procedure.