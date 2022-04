Vader uit Mijdrecht ontkent dat hij zoontje zwaar mishandelde en ribben van baby brak

De verdediging vroeg de rechtbank om haast te maken met de afhandeling van de zaak, in het belang van de verdachte. Daar was de advocaat van de slachtoffers het mee eens. Omdat ook de reclassering nog een advies over de verdachte moet uitbrengen, zal die inhoudelijke behandeling op zijn vroegst in september plaatsvinden. De man blijft tot die tijd in voorarrest. In juli zal daarom nog een tussenzitting worden gepland.