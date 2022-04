OM: meer onderzoek nodig naar mogelijke rol van Bunschoter bij dood van twee plaatsgenoten

Wel is nu bekend welke verdovende middelen zijn aangetroffen in het vakantiehuis in de Birkstraat in Soest, waar de man uit Hooglanderveen verbleef. Naast ruim 15 kg amfetamine en 89 temazepampillen, had hij ook kleinere hoeveelheden cocaine, GHB en het tripmiddel DOC in huis. Verder wordt hij vervolgd voor het bezit van pepperspray en een ploertendoder. De tenlastelegging tegen de man werd daarom flink uitgebreid.