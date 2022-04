Van prikbooster naar 'carrièrebooster': GGD organiseert banenmarkt voor uitstromend personeel

Horecabedrijven klagen dat het voor hen moeilijk is om personeel te vinden, omdat tijdens hun gedwongen sluiting veel van hun medewerkers voor de GGD gingen werken. "We denken en hopen dat veel van hen weer gaan werken in het restaurant of café", zegt Tessa Rijntalder van de GGD regio Utrecht. "De wereld is weer open, óók dankzij al die medewerkers die zich zo hard hebben ingezet voor de GGD het afgelopen jaar. Iedereen is er aan toe om weer te gaan genieten van die horeca."