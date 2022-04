Brandstichter monumentale boerderij De Bilt onder elektronisch toezicht na celstraf

De verdachte kwam bij de politie in beeld , omdat getuigen vlak voor de brand iemand langs de boerderij heen en weer zagen rijden op een scooter van het merk Piaggio Zip. Het rode kapje van het achterlicht was gebroken. De verdachte had precies zo'n scooter met dezelfde schade. De brandweer vond onder de rieten kap van het pand een geschroeide fleecedeken, waarop het dna van de man is aangetroffen. Uit onderzoek van zijn telefoon bleek dat hij kort na het uitbreken van de brand zocht naar nieuwsberichten over de brand.