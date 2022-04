Adviesbureau: communicatie vanuit gemeente Utrecht over verbouwingsaanvragen moet beter

UTRECHT - De communicatie rondom de aanvraag van een dakkapel of dakopbouw in Utrecht moet beter. Dat concludeert een onafhankelijk adviesbureau na het bestuderen van negen verschillende casussen. Inwoners van de stad klaagden de afgelopen tijd over hoe de gemeente hun aanvragen afhandelde. De kritiek ging met name over het besluit, maar soms ook over het proces.