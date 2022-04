Twee herdenkingsborden weg in Baarn, Comité 4 en 5 mei vermoedt vandalisme en doet aangifte

Godfried van Run, lid van het Comité 4 en 5 mei Baarn, heeft geen idee wat de dader of daders heeft bezield, maar hij vermoedt dat sprake is geweest van vandalisme en niet van een doelgerichte antisemitische actie. "De borden staan op een route die veel wordt gereden na het uitgaan in Baarn. Je kan dus denken aan vernielzucht of een verkeerd soort lol, maar we weten het niet. De borden zijn ook niet meer teruggevonden."