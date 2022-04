Vijfheerenlanden heeft de vaart erin: nieuwe wethouders al bekend

Waarom er bij de vorige verkiezingen voor zes wethouders werd gekozen en nu voor een minder? "Toen was Vijfheerenlanden nét bij elkaar gekomen", legt informateur Houtman uit. En hij kan het weten, want hij was er destijds als burgemeester van Leerdam bij. "Er was nog ontzettend veel te regelen. Meer werk dus, even kort samengevat. Nu dachten we: we hoeven niet meer te wennen dat we van drie gemeenten één zijn geworden, dus we kunnen het wel met eentje minder."