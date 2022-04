Dag van de Fietshelm: 'We moeten het dragen van de fietshelm normaal vinden'

PROVINCIE UTRECHT - Vandaag, 20 april, is voor het eerst uitgeroepen tot Landelijke Dag van de Fietshelm. Het doel is om vandaag zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het belang van de fietshelm, omdat dit veel risico’s bij ongelukken kan voorkomen. Hoewel het aantal verkeersdoden in Nederland vorig jaar is afgelopen, laat de provincie Utrecht juist een stijging zijn. In 2020 waren er 47 fatale ongevallen in onze regio en veel slachtoffers waren fietsers.