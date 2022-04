Alle seinen op rood voor groen gas in Bunschoten, biogascentrale krijgt nog één week

UTRECHT - Het was de laatste strohalm voor de biogascentrale in Bunschoten-Spakenburg: een spoedzitting in de Utrechtse rechtbank vandaag. Het bedrijf heeft sinds een uitspraak van de Raad van State in februari geen vergunningen meer, maar liet de gasproductie de afgelopen weken wel doorgaan. Dat zou de centrale vanaf morgen een last onder dwangsom opleveren en volgens het bedrijf het faillissement inleiden. Met de zitting hoopte het bedrijf de handhaving van tafel te krijgen, maar daar kwam het niet van. De rechter geeft het bedrijf nog één week, maar daarna mag er aan de Haringweg geen groen gas meer worden opgeborreld.