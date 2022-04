IC-verpleegkundige Matthijs liet zich bijscholen als reservist: 'Echt een andere wereld'

Het Utrecht UMC is sinds kort een relatieziekenhuis van Defensie. Dat houdt in dat het academische ziekenhuis specialistisch personeel tijdelijk kan overplaatsen naar Defensie. Het gaat in dit geval om twee teams die zouden kunnen worden uitgezonden. Zo kunnen ze na de opleiding mee op uitzending of oefening en kunnen ze Defensie ook ondersteunen bij de uitvoering van operationele taken.

Ook ziekenhuizen hebben een voordeel aan deze samenwerking. Bij de noodzaak van opschaling kan militair medisch personeel het personeel in het ziekenhuis ondersteunen, mits ze niet op uitzending of oefening zijn.