Vrijwilligers gezocht voor Vuelta-spektakel: 'Takenpakket is heel afwisselend'

Het takenpakket van Vuelta-vrijwilligers is heel afwisselend. "We hebben vrijwilligers nodig om gasten te ontvangen, maar ook fotografen en mensen voor het perscentrum. Verder gaat om taken als de lunch verzorgen en we zoeken veel mensen om eerste rang te staan aan het parcours staan om ervoor te zorgen dat er niemand over de hekken klimt. Dat is de grootste post."