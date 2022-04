Scholieren oefenen met bijen tellen voor Nationale Bijentelling

Op donderdag en vrijdag al kunnen leerlingen in groep zes tot en met acht en alle klassen op middelbare scholen bijen spotten tijdens de telling voor scholen. Voor de leerlingen zijn er speciale telformulieren gemaakt. Hiermee leren ze de verschillende bijensoorten herkennen en ook hoe ze moeten tellen. Dat gebeurt op het schoolplein of in een groene omgeving in de buurt.