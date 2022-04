Gewonden na gasexplosies in Bilthoven, gevel van flat ingestort

BILTHOVEN - Bij een gaslek onder een flatgebouw in Bilthoven is na twee explosies een gevel ingestort. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een brandweermedewerker is onder het puin vandaan gehaald en weggedragen. Andere hulpverleners liepen lichte verwondingen op.