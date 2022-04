Klapperende stenen: Utrechtse wegen moeten herbestraat worden

De gedachte is om geen zand tussen de klinkers te voegen, zodat er meer ruimte voor regenwater is om in de bodem te zakken. Het zand is dus weggelaten en vervangen door split. Met die gedachte zijn diverse straten in Utrecht aangelegd, maar die methode blijkt niet te werken. Onder de klinkers is een fijn soort grind toegepast, en die 'straatlaag' is na verloop van tijd versteend. Een woordvoerder van de gemeente zegt daarover: "De straatlaag is in verloop van tijd harder geworden, doordat het split er langzaam in zakt. De stenen kunnen zich niet goed nestelen in deze harde laag, komen los te liggen en gaan dus klapperen." Ook staan stenen soms rechtovereind, wat gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers.