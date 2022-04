Middeleeuwse muntschat uit Hoef en Haag schittert nu in museum: 'Dit is een unieke ontdekking'

De 500 munten zouden rond het jaar 1482 zijn begraven. Maar ja, door wie dan? Ze lagen in een kookpotje in de grond, dus was het misschien iemands spaarpot? Of is het de buit van rovers, aangezien een enkele munt uit de schat helemaal niet gebruikt mocht worden in de regio Utrecht? Volgens Van den Belt blijft dat nog gissen. "We weten wel dat het een jaarsalaris was van een geschoolde arbeider uit de 15e eeuw, maar dat zegt natuurlijk nog niks over degene van wie deze munten waren."