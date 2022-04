Taakstraf en rijontzegging voor hardrijder die onder invloed zwaar ongeluk veroorzaakte in Rhenen

Volgens de rechtbank heeft de bestuurder destijds "opzettelijk en in ernstige mate meerdere verkeersregels overtreden, als gevolg waarvan anderen ernstig in gevaar zijn gebracht." Hij had teveel gedronken en reed onder invloed over een langere afstand met snelheden tussen de 117 en 143 kilometer per uur, waar maximaal 60 toegestaan is. Bovendien was de weg ook nog eens te smal voor een inhaalactie, vindt de rechtbank.