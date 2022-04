Volop post voor kersverse raadsleden: lobby op volle toeren

Heeft het zin om een brief te sturen aan raadsleden – of mensen om hen heen – om in beeld te komen bij lokale politici en zo uiteindelijk invloed uit te oefenen? Ja en nee, aldus politicoloog Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht.

Vollaard: "Het is altijd aardig om mensen te feliciteren, dus het kan geen kwaad, maar de timing is wat onhandig. Meer dan een jaar geleden zijn politieke partijen al begonnen met hun verkiezingsprogramma. Daar onderhandelen potentiële coalitiepartijen nu over. Ze hadden beter ook een jaar eerder al van zich kunnen laten horen." Overigens hebben meerdere organisaties laten weten dat ook te hebben gedaan, waaronder Jantje Beton.

Bovendien hebben vooral nieuwe raadsleden het op dit moment erg druk, zegt Vollaard. "Raadsleden worden nu echt overspoeld met allerlei stukken en informatie over hoe de gemeenteraad werkt, hoe de Jeugdwet werkt, wat er te verwachten is bij de Omgevingswet… Zo'n brief komt dus op de grote stapel die ze moeten doornemen, dus de kans dat ze het zien is klein."