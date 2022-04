Monstertocht van 555 kilometer in rolstoel bijna volbracht: ‘Elke kilometer is er een’

De monstertocht vanaf het Duitse dorpje Gütergluck naar Doorn was er niet zomaar een. Sebastiaan rolde zo’n 70 tot 80 kilometer per dag. Tijdens zijn tocht vertelt hij dat niet altijd even makkelijk was. “Soms heb ik wel een mindere dag gehad. Op de helft van de reis kwam ik wel even de man met de hamer tegen. In Duitsland is het landschap heel glooiend dus dat is soms best zwaar, maar ik zeg altijd: elke kilometer is er een. Als we eenmaal in Nederland zijn verwacht ik dat het allemaal wel wat sneller zal gaan”, zegt hij tijdens zijn rit.