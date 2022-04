Extern onderzoek naar woningbouw Rachmaninoffplantsoen, komst woontoren nog hoogst onzeker

In 2021 heeft de raad over de gang van zaken rond het dossier Rachmaninoffplantsoen schriftelijke vragen gesteld. Het college meldde toen dat bij de verkoop van het parkeerterrein niets bekend was over plannen voor eventuele woningbouw op het parkeerterrein en dat er vanaf mei 2019 verkennende gesprekken plaats hebben gevonden over het idee om een woongebouw toe te voegen op het parkeerterrein.