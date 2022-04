Woningcorporatie wil Maarssens flatgebouw waar trap instortte slopen voor nieuwbouw

In de drie straten staan in totaal 72 woningen, waarvan er 68 van Portaal zijn. De woningcorporatie zegt "in goed overleg" te zijn met de VvE over het terugkopen van de andere vier huizen. "De koop daarvan is zo goed als rond", laat een woordvoerder van Portaal weten. Pas als de woningen weer in handen van de woningbouwvereniging zijn, kan de sloop doorgaan.