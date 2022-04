'IJsselsteiner wil dat er gebouwd wordt, maar niet in het groen'

Het Toekomstperspectief is gericht op wát IJsselstein wil, maar hóe dit de komende jaren dan concreet vorm krijgt, is nog een vraag voor de toekomst. Ook dan zullen inwoners weer betrokken worden. Daar is ook Eveline Schell van de VVD blij mee: "Dit is een goede basis, maar we moeten in gesprek blijven met de inwoners. Zodat we met elkaar bepalen waar de aandachtspunten voor de toekomst liggen."