OM eist tbs en 6 jaar cel voor serie aanrandingen in Lunetten

De verdachte, geboren in Colombia en in Nederland geadopteerd, bleek zelf in Lunetten te wonen. Als 13-jarige was hij al eens met de politie in aanraking gekomen. Twee minderjarige meisjes hadden aangifte gedaan omdat hij hen in hun kruis zou hebben gegrepen. Hij kwam ervoor onder behandeling van een psycholoog. Volgens de politie heeft de man vaker problemen met gedrag naar meisjes getoond. Ook een voormalige werkgever in een horecagelegenheid en twee ex-vriendinnen hebben grensoverschrijdend gedrag gemeld.