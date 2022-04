Politie houdt bij inval in Soesterberg 12 verdachten van illegaal gokken aan

Bij de inval in Soesterberg is woensdagavond onder meer een pokertafel in beslag genomen. Alle twaalf arrestanten worden verdacht van illegaal gokken. Twee van hen worden als hoofdverdachten gezien. De Zeistenaren van 29 en 57 jaar zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan drugshandel, witwassen van fout geld en het mogelijk maken van illegale gokevenementen. In hun huizen zijn drugs, contant geld, vuurwapens en dertien auto's aangetroffen.