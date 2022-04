Bewoners Bilthovense flat voorlopig niet terug naar huis: ‘Slordig dat we niet eerder geëvacueerd werden’

BILTHOVEN - De bewoners van de 28 woningen van de flat aan de Weegschaal in Bilthoven die donderdag deels werd verwoest door twee explosies, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Dat meldt de gemeente De Bilt. De gemeente hoopt dat in de loop van volgende week meer te zeggen is over de technische staat van het pand. Daarnaar is nu nog een onderzoek gaande.