Ferrel T. in hoger beroep tot 21 jaar cel veroordeeld voor vergismoord Utrecht Overecht

UTRECHT - Ferrel T. is in hoger beroep tot 21 jaar cel veroordeeld voor de vergismoord in de Utrechtse wijk Overvecht. Hier werd op 12 januari 2017 Hakim Changachi in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef doodgeschoten . Hij bleek echter niet het beoogde doelwit te zijn. Uit ontsleutelde PGP-berichten blijkt dat dit flatgenoot en drugscrimineel Khalid H was.