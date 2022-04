Contrast stoïcijnse verdachte en geëmotioneerde slachtoffers aanrandingen Lunetten kan niet groter: 'Waar is het bij jou misgegaan?'

Allemaal vertellen ze over het moment dat hun leven voorgoed veranderde, nadat ze tijdens een zorgeloze wandeling of onderweg naar huis in Lunetten werden aangevallen, door een man met een gezet "en ietwat vadsig" postuur. Een van hen is zo zwaar mishandeld dat ze meerdere ribben brak en een klaplong opliep. Nog altijd heeft ze veel pijn en moet ze meerdere keren per dag haar kaak in zijn gewricht terugduwen. "Ik heb gevochten voor mijn leven. Hoe kun je iemand die op de grond ligt zo verrot hard trappen? Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in beginsel goed is, maar waar is het bij jou misgegaan?"