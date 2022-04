Standbeeld Truus van Lier onthuld: 'Haar helfhaftigheid op jonge leeftijd, heel bijzonder'

Kunstenares Joyce Overheul vertelt dat het lastig was om haar lichaam te maken. "We hebben alleen foto's van haar hoofd, dus ik heb het lichaam gebaseerd op een student van nu", legt de kunstenares uit. Het is een gelijkend beeld, gebaseerd op de foto die na haar arrestatie is gemaakt. "Er zijn niet veel beelden van bekende vrouwen in Utrecht. Ik wilde er graag aan bijdragen dat het op een vrouw lijkt."