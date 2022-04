Coalitieakkoord in Utrecht steeds dichterbij: 'Over een paar weken hopen we tot een akkoord te komen'

De andere partijen durven dat nog niet hardop uit te spreken, want voor dat punt bereikt is moet er nog heel wat worden besproken. "Over belangrijke onderwerpen voer je discussie en dat is dus hier ook het geval", zegt Rick van der Zweth van de PvdA. "Het is ook geen verrassing dat er onderwerpen zijn waar we verschillend over denken", zegt Kleinrensink. "We hebben het ook vooral over het 'hoe'. We zien de crisissen maar er zijn verschillende manieren hoe je dat kan aanpakken en daar praten we met elkaar over", vult Rik van der Graaf van de ChristenUnie aan.