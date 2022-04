De verborgen verhalen van Fort Abcoude: 'Spannend, mysterieus en onwaarschijnlijk'

ABCOUDE - Lubbert de Boer kijkt vanaf fort Abcoude uit over de uitgestrekte velden en de spoorlijn. Tot en met acht mei is dit fort de standplaats van reizend restaurant SterkWater. "Het is een fantastische plek”, zegt Lubbert. “Spannend, mysterieus, en met een prachtige geschiedenis. Als je de geschiedenis eenmaal kent zie je het overal in het landschap terug."