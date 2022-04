CDA en Progressief Oudewater gepasseerd bij vormen coalitie: 'Dit is geen goede manier van politiek voeren'

Oosterom die de afgelopen drie jaar al in de oppositie zat, is teleurgesteld: ''Het is frustrerend. Dit is geen goede manier van politiek voeren.'' De lijsttrekker van de lokale CDA vind het te makkelijk dat de bestaande coalitie na één week al Progressief Oudewater, zijn eigen partij en de gemaakte afspraken laat varen. ''Wij vertegenwoordigen de meeste mensen in de gemeente en het gesprek wordt niet eens met ons aangegaan.'' Ondanks dat VVD bij de eerste gesprekken er wel voor open stond, heeft een raadsakkoord nooit in de plannen gestaan, vertelt Hoogenboom: ''Het vinden van een nieuwe college heeft de hoogste prioriteit. Wij hoeven niet als coalitie alles te bepalen de komende vier jaar.''