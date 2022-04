Gemiddeld 10 procent meer loon voor basisschoolleraar na akkoord: 'Zorgt voor waardering'

"Hier hebben de collega's jarenlang actie voor gevoerd", aldus bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Thijs Roovers in reactie op het gelijktrekken van de lonen in het basis- en voortgezet onderwijs. De eer gaat volgens hem naar "alle leraren en ondersteuners, die in de regen en de modder steeds weer hebben gedemonstreerd. Zonder hen was dit nooit gelukt."