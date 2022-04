Kerken sluit zich aan bij protest tegen pensioenfonds PFZW in Zeist

Iris Veerbeek, groene diaken in de Nieuwe Kerk, vertelt over de actie: "We kunnen er niet omheen: ons productie- en consumptiegedrag buiten de aarde uit. En wij, als leden van de Nieuwe Kerk, zijn daar medeverantwoordelijk voor. Er is een omkering nodig. Een verandering van gedrag en denken als het gaat om onze verhouding met de rest van de schepping."