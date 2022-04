Huh, wat bedoelt u? In de Wijkwinkel Vianen kun je terecht voor alle onbegrijpelijke zaken

De campagne in de Vrijstad is onder meer opgezet om te laten zien dat de Wijkwinkel de hulp bij al die onbegrijpelijke dingen kan bieden. "We helpen echt met van alles, en dat is ook niks om je voor te schamen", zegt Desiree Boersma, van de Wijkwinkel. Wilma en zij kennen elkaar inmiddels al goed, omdat ze elkaar vaak zien om over allerlei lastige dingen in brieven te praten. "Ik zeg maar gewoon eerlijk hoe ingewikkeld die regelingen vaak in elkaar zitten", vertelt Wilma. "Hoe zit het met de verrekening van de ziektekosten? Dan ben ik meer dan happy dat iemand als Desiree er is om me een handje te helpen."