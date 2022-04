Lichte nachtvorst tijdens Koningsnacht, overdag fris maar droog

De koudste Koninginnedag was in 1970, het was toen guur met winterse buien. De temperatuur kwam in De Bilt niet hoger uit dan 8,6 graden, aldus Weer.nl. In 2017 was Koningsnacht opvallend koud met in De Bilt een minimumtemperatuur van min 2,0 graden. Op Koninginnedag 1993 kwam de temperatuur in het hele land tot boven de 25 graden.