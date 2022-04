200 vluchtelingen verhuizen van Holland Casino naar Kamp Zeist

De gemeente maakt in de raadsbrief onderscheid tussen vier soorten opvang. Als eerste de crisisopvang, dat gaat om één tot dertig dagen. Het gaat om opvang voor de eerste maand in afwachting van duurzamere opvang. Het niveau is noodopvang met Bed, Bad, Brood. Deze opvang kan bijvoorbeeld in een hotel plaatsvinden of in een gastgezin.

Daarna spreekt de gemeente van noodopvang, van nul tot zes maanden. Het betreft opvang met een (gedeelde) wooneenheid, slaapvertrek, dagverblijf/ eetzaal, toiletten, douche en wasruimte en geen of een centrale was- en kookgelegenheid. Mogelijke locaties zijn tijdelijke kantoorruimten, lege schoolgebouwen, vakantieparken, sporthallen of hotelschepen.

Dan is er nog de reguliere opvang, waar mensen drie tot 24 maanden kunnen blijven. Het betreft hier reguliere opvangplekken die voor langere periode beschikbaar zijn. Deze opvang is gericht op zelfstandigheid. Naast de voorzieningen in de bovengenoemde categorie gaat het om een mogelijkheid tot koken en wassen. Bewoners besturen zelf samen een huishouden.

Als laatste spreekt de gemeente over een 'woonruimte'. In deze categorie wordt gekeken naar meer duurzame oplossingen voor woonruimte. Naast zelfstandigheid staat hier duurzaamheid van de beschikbaarheid centraal.