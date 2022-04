Ook tandartsen vinden dat zorg Oekraïners niet goed is geregeld

Staatssecretaris Eric van der Burg schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de regelingen voor asielzoekers als basis wil gebruiken voor de Oekraïners. "Het uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken, zoals deze ook zijn opgenomen in de regeling medische zorg asielzoekers."