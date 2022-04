Utrechts klimaatlied is een 'prachtige verpakking met boodschap'

In een soort jamsessie proberen ze van alles uit vanmiddag. "Biodiversityyyy", klinkt het uit Hannes mond. "Hier ergens zit een F!", roept ze tussendoor. Het meisje naast haar stelt voor om een ander akkoord beter op een lage C te spelen. "Goed idee! Dat klinkt vet", Hanne noteert de C met potlood en speelt dan meteen weer verder op haar gitaar. "I am not trying to scare you, gonna keep it real, let's recreate the balance between nature and humanity."