Vogelgriep rukt op richting provincie Utrecht: 28.000 kippen geruimd in Barneveld

De vogelgriep lijkt hiermee dieper in de regio Eemland te trekken. Dat zorgt voor pluimveehouders in de provincie Utrecht voor groeiende onrust. "Het voelt als een loterij of je wel of niet getroffen wordt. Er wordt van alles tegen gedaan, maar toch komt het links en rechts binnen", reageerde Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders eerder deze week