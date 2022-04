Uiteenlopende geuren tijdens ramadan in de L-flat: ‘Nu heb ik extra tijd om uitgebreid te koken’

ZEIST - Als je op de galerij loopt van de L-flat in Zeist ruik je deze weken vanuit de kleine keukens de meest uiteenlopende geuren, want het is ramadan. Voor de meeste moslims in de grootste flat van Nederland is het elke avond na zonsondergang tijd voor de iftar, de traditionele avondmaaltijd tijdens de vastenperiode. En als afsluiting van de ramadan is er straks het meerdaagse suikerfeest. Voor de Afghaanse Palwasha Hassan (39) die op de zesde verdieping woont, is het een ideale tijd om zich uit te leven in de keuken. “Ik heb nu extra tijd om uitgebreid te koken en dat doe ik graag.”