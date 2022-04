Veiligheidsberaad heeft geteld waar nog plaats voor Oekraïners is

Ook staatssecretaris Van der Burg erkent dat het steeds moeilijker wordt om plaatsen te vinden. "Het is duidelijk dat het realiseren van de eerste 25.000 al makkelijker ging dan het realiseren van de tweede 25.000, en als het er meer worden, wordt het nóg ingewikkelder." Volgens Van der Burg zijn er nu ongeveer 42.000 Oekraïners in Nederland. Zij hebben allemaal onderdak. Bruls constateert dat er in de Randstad meer vluchtelingen zijn opgevangen dan elders. Mogelijk zijn er in andere delen van het land nog wat meer plekken te vinden.