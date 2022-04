Advocatenneef Ridouan T. bereid tekst en uitleg te geven

VIANEN - Youssef T. (38), voormalig advocaat en neef van Ridouan T. uit Vianen, is bereid om meer te vertellen over de berichten die hij in de gevangenis met zijn neef heeft gewisseld. Dat zei hij vanochtend in de rechtbank in Amsterdam bij een nieuwe voorbereidende zitting in zijn zaak. T. is voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting. "Ik sta zeker open voor een verhoor over de berichten", zei hij tegen de rechter.