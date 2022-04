Verrotte monumentale vlaggenmast in Zeist wordt vervangen

“Het is erg jammer dat we de vlaggenmast dit jaar niet kunnen opzetten. Het opzetten van de vlaggenmast is een bijzondere traditie voor Zeist, die bijdraagt aan het saamhorigheidsgevoel rond Koningsdag en 4 en 5 mei in Zeist", zegt wethouder Marcel Fluitman. "Helaas is het opzetten nu echt niet meer verantwoord en moet de centrale mast van de vlaggenmast vervangen worden. Daarom zetten we ons als gemeente in voor een goede vervanging, die zoveel mogelijk lijkt op de oude en waarbij zo veel mogelijk onderdelen van de oude mast worden hergebruikt."