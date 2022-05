Hoe een oude, versleten piano, vogels en een vallende tak tot de nieuwe EP van prijswinnend componist Michiel Borstlap leiden

LEERSUM - Een versleten oude piano en de natuur op een landgoed in Leersum: de twee belangrijkste ingrediënten waaruit de nieuwe EP van Michiel Borstlap ontstond: Pace, dat betekent vrede. De internationaal gelauwerde pianist en componist streek afgelopen winter neer op landgoed Parc Broekhuizen. Daar, achter een oude piano die hij tussen de bomen aan de rand van de vijver had neergezet, ontstonden de melodiën: "Het was in de winter, het was koud en het was nat. Maar het was fantastisch, met zo'n huis op de achtergrond, in de natuur. Dan vond ik melodiën en rende naar het koetshuis en ging dan meteen opnemen."