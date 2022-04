Fietscrossbaan Leersum mag tóch blijven, gemeente gaat gedogen

Initiatiefnemer Daniel Reincke is ontzettend blij met dit nieuws. Hij legde de baan in mei 2021 aan voor kinderen om op te fietsen. “Vorige week werd ik gebeld door burgemeester Frits Naafs met het nieuws dat de baan voor onbepaalde tijd gedoogd wordt. Fantastisch nieuws voor heel Leersum. Hij vertelde dat hij net het gedoogbeleid had ondertekend, dus hij wilde hem even op de hoogte stellen van het goede nieuws, het zit erop”.