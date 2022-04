Buren houden sloop Utrechtse speeltuin tegen: 'Wij blijven hier zo lang staan als nodig is'

Een kleine overwinning dus voor deze omwonenden. Maar het geeft behoorlijk wat stress bij degenen die niet aan hun kant staan. En dan is het nu de vraag hoe dit af gaat lopen. In principe heeft de gemeente haar beslissing al genomen, maar het is volgens een woordvoerder te vroeg om nu te zeggen of het speeltuintje misschien toch blijft. "We zijn hard op zoek naar een nieuwe locatie in de buurt waar kinderen lekker kunnen spelen en er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. De gemeente vindt het heel belangrijk dat mensen die dicht bij elkaar wonen ook op een goede manier met elkaar samenleven. We nemen ook nu weer een actieve rol om alle bewoners te helpen met het vinden van een oplossing."