Vijfheerenlanden wil 50 tot 70 statushouders éxtra huisvesten - en dit is waar de gemeente gaat bouwen

Taal benadrukt dat het niet alleen bij deze locatie in Vianen blijft. Nee, er moet en zal gebouwd worden. "Vanuit inwoners hoorden we dat zij het wenselijk vonden om bij elke nieuwe locatie voor statushouders, ook woningen voor starters te plaatsen. Dat nemen we zeker mee. De nieuwe raad mag nu gaan nadenken over de verdere locaties, want we zijn nog lang niet klaar met het tekort aan woningen in onze gemeente."